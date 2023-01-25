Никита Высоцкий заявил, что многие считают его отца первым российским рокером

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Советский поэт, актер театра и кино, бард Владимир Высоцкий, которому сегодня исполнилось бы 85 лет, повлиял на целое поколение. В своих песнях он выразил время. Об этом в разговоре со «Звездой» сказал его сын и директор культурного центра-музея «Дом Высоцкого на Таганке» Никита Высоцкий.

«Несколько поколений росли на его поэзии, на его песнях. Он выразил время. Очень во многом, говоря о том времени, мы как бы опираемся на Высоцкого», - отметил Никита Высоцкий.

Он также добавил, что есть люди, которые называют легендарного барда первым российским рокером.

«Причем это давно известные музыканты. И без смеха это делают, без шутки», - говорит сын Высоцкого.

Напомним, ранее музыкант Вероника Долина сравнила Владимира Высоцкого с алмазом, в котором сочетались человеческая фигура, артистическая биография и поэтический дар. Современное поколение, по ее словам, не утратило интерес к всенародному любимцу.