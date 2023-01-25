Бард Долина назвала Высоцкого «алмазом взвешенного артистизма»

Советская и российская певица Вероника Долина подчеркнула, что нынешнее поколение не утратило любовь к поэту, актеру и барду.

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Сегодня 85 лет исполнилось бы поэту, актеру театра и кино, автору и исполнителю песен Владимиру Высоцкому. Имеющий на своем счету 17 ролей в кинофильмах актер скончался, когда ему было всего 42 года. Бард и музыкант Вероника Долина в беседе со «Звездой» сравнила известного артиста с алмазом, в котором сочетались человеческая фигура, артистическая биография и настоящий поэтический дар.

«Высокий - совершенно артистическая звезда предыдущего и, вероятно, нашего времени, поскольку известный след - это надолго. Это звезда, это алмаз взвешенного артистизма. Так вышло - это сочетание человеческой фигуры, артистической биографии и настоящего поэтического дара. Это бывает в природе, но все-таки нечасто. Впечатление на современников произвел оглушительное», - сказала она.

Советская и российская певица отметила, что современное поколение не утратило интерес к всенародному любимцу.

«Но любопытнее всего, что этот звездный шлейф простирается, эпоха Высоцкого не заканчивается, его цитаты бесконечны. Его одинокое, в сущности, противостояние в луче света, оно совершенно потрясающе по сей день. Хотелось бы, чтобы темные волны никогда не накрыли этот свет. Возможно, так и случится. С единичными случаями в мире так бывает», - добавила Долина.

В 1987 году Владимиру Высоцкому было присвоено звание лауреата Государственной премии СССР «за создание образа Жеглова в телевизионном художественном фильме "Место встречи изменить нельзя" и авторское исполнение песен» посмертно.

Ранее коллекционер, основатель музея Владимира Высоцкого в Екатеринбурге Андрей Гавриловский заявил «Звезде», что права на три песни артиста, которые он продал Ярославской филармонии, принадлежат его наследникам. По его словам, к данным документам не стоит относиться серьезно с точки зрения авторского права, однако они важны для понимания того, каким образом порой расплачивались с Высоцким за концерты.