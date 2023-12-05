В МИД Венгрии заявили, что посол США ведет себя в стране как губернатор в штате

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Посол США в Венгрии Дэвид Прессман ведет себя так, словно Будапешт - это 51-й штат Соединенных Штатов. Об этом заявил государственный секретарь по вопросам двусторонних отношений в венгерском Министерстве иностранных дел Тамаш Менцер.

«Дэвид Прессман ведет себя так, словно Венгрия - 51-й штат США, а он губернатор», - передал слова представителя МИД Венгрии портал About Hungary.

Тамаш Менцер таким образом прокомментировал словам посла США по случаю 12-го фестиваля еврейского кино в Будапеште. Посла США возмутили намеки на связи бизнесменов еврейско-венгерского происхождения Соросов с властями Евросоюза.

Представитель венгерского МИД добавил, что посол Соединенных Штатов должен уважать Венгрию, и отметил, что страна является «одним из лучших мест в мире» по вопросам обеспечения безопасности еврейскому населению. Менцер также указал, что в США, в отличие от Венгрии, остро стоит вопрос насилия на почве ненависти к евреям.

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан обвинял Соединенные Штаты в отказе Киева от мирного соглашения в 2022 году. По его словам, разведывательные источники Венгрии сообщили, что Украина не подписала мирное соглашение по вине американской стороны.