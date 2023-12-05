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Рошаль рассказал о сомнениях врачей в экспертизе по делу об убийстве младенца в Калининграде

Алина Луговая
17:34 05.12.2023
Хирург Леонид Рошаль добавил, что мнение профессионального сообщества не было услышано.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Детский хирург Леонид Рошаль, присутствовавший на заседании по делу об убийстве младенца в роддоме, заявил «Звезде» об уверенности, что осужденная врач-анестезиолог Сушкевич ребенка не убивала.

Хирург добавил, что, «кроме наговора», нет ни единого факта, доказывающего, что Сушкевич убила ребенка.

«У меня определенное мнение, подкрепленное фактами, что Сушкевич ребенка не убивала. К сожалению, сегодня суд этот вопрос не разбирал. Он занимался чисто юридическими вопросами. Будем дальше бороться, потому что никаких фактов, что Сушкевич убивала введением магнезии, нет. Абсолютно. У нас, у профессионального сообщества, огромное количество вопросов к экспертизе, которая проводилась», - рассказал хирург.

Он добавил, что мнение профессионального сообщества так и не было услышано.

Сегодня Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу на приговор Московского областного суда по делу калининградских врачей Елены Белой и Элины Сушкевич, осужденных за убийство младенца в роддоме. Защита добивалась в кассации отмены приговора.

Напомним, в сентябре 2022 года и.о. главврача роддома в Калининграде Белую и анестезиолога Сушкевич осудили на 9,5 года и 9 лет колонии соответственно. Мособлсуд действия Белой квалифицировал как организацию убийства малолетнего, действия Сушкевич - как исполнение убийства. 

По данным суда, в 2019 году врачи ввели больному недоношенному младенцу, который весил 700 граммов, сульфат магния в дозировке, в 20 раз превышающей допустимую для новорожденных, чтобы не ухудшать показатели медучреждения.

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