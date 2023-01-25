ОПК Мантуров отметил качественное улучшение взаимодействия коллегии ВПК с Минобороны России Андрей Аркадьев Очень эффективно себя зарекомендовал штаб на базе НЦУО, куда входят и предприятия ОПК, и представители военного ведомства, добавил Мантуров. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров отметил улучшение взаимодействия Военно-промышленной комиссии (ВПК) с Минобороны России. «Выстроен постоянный живой контакт, ведется выработка совместных решений. Очень эффективно себя зарекомендовал штаб на базе Национального центра управления обороной, в который входят и предприятия ОПК, и представители военного ведомства», - отметил он на заседании коллегии ВПК. По словам Мантурова, штаб на базе НЦУО позволяет четко отслеживать исполнение планов поставки вооружений, военной и специальной техники. В заседании коллегии приняли участие министр обороны Сергей Шойгу, министр финансов Антон Силуанов, гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов, гендиректор Ростеха Сергей Чемезов, гендиректор Росатома Алексей Лихачев. Глава Минпромторга призвал в рамках задач в период спецоперации на Украине продолжать осуществлять взаимодействие между ведомствами, задействованными в выполнения гособоронзаказа. Сегодня на брифинге в Минобороны сообщалось, что военные РФ уничтожили три САУ Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ за сутки. Экспертное мнение и аналитика