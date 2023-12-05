Омбудсмен Москалькова сообщила, что находится на плановой госпитализации
Уполномоченный по правам человека в РФ поблагодарила всех неравнодушных за волнение и понимание.
© Фото: Павел Кашаев,Global Look Press
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова находится на плановой госпитализации. Об этом сама омбудсмен РФ рассказала в своем Telegram-канале.
Москалькова отметила, что получила много звонков и сообщений с вопросом о ее самочувствии, а также поблагодарила всех неравнодушных за волнение и внимание.
«В настоящее время нахожусь на плановой госпитализации», - написала Татьяна Москалькова.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обращалась в ООН и Международный комитет Красного Креста после удара украинских боевиков по больнице в Луганской Народной Республике. Омбудсмен сослалась на статью 18 Женевской конвенции, которая запрещает наносить удары по медицинским учреждениям.