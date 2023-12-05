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Омбудсмен Москалькова сообщила, что находится на плановой госпитализации

Игнат Далакян
16:53 05.12.2023
Уполномоченный по правам человека в РФ поблагодарила всех неравнодушных за волнение и понимание.
Омбудсмен Москалькова сообщила, что находится на плановой госпитализации
© Фото: Павел Кашаев,Global Look Press
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Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова находится на плановой госпитализации. Об этом сама омбудсмен РФ рассказала в своем Telegram-канале.

Москалькова отметила, что получила много звонков и сообщений с вопросом о ее самочувствии, а также поблагодарила всех неравнодушных за волнение и внимание.

«В настоящее время нахожусь на плановой госпитализации», - написала Татьяна Москалькова.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обращалась в ООН и Международный комитет Красного Креста после удара украинских боевиков по больнице в Луганской Народной Республике. Омбудсмен сослалась на статью 18 Женевской конвенции, которая запрещает наносить удары по медицинским учреждениям.

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