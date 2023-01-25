В Махачкале объявили план «Перехват» из-за стрелявшего из дробовика мужчины

Сегодня днем в дежурную часть поступило сообщение, что в городе по проспекту Расула Гамзатова разгуливает вооруженный человек.

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В Махачкале объявили план «Перехват» из-за мужчины с дробовиком. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД по республике Дагестан.

Как утверждается, сегодня днем в полицию поступило сообщение, что в городе по проспекту Расула Гамзатова разгуливает вооруженный мужчина.

«Мужчина, вооружившийся дробовиком, прогуливаясь, направлял оружие на прохожих, но выстрелы производил в воздух», - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, в результате действий мужчины никто не пострадал. В настоящий момент полицейские делают все необходимое, чтобы поймать стрелявшего.