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Клишас заявил, что конфискация зарубежной госсобственности Россией возможна

Семен Лавров
16:46 25.01.2023
При этом конфискация личных активов граждан недружественных стран маловероятна, ввиду запретов, установленных российской Конституцией.
Клишас заявил, что конфискация зарубежной госсобственности Россией возможна
© Фото: Depo Photos, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Россия может конфисковать госсобственность других стран в качестве зеркальной меры на их действия с российскими активами. Об этом заявил глава Комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас.

При этом изъятие активов физических лиц из недружественных государств маловероятно.

«До конфискации собственности физических лиц, я уверен, не дойдет - у нас это не позволит сделать Конституция», - приводит слова сенатора РБК.

Конфискация имущества частных лиц возможна только в случае совершения ими уголовного преступления, напомнил Клишас.

В январе 2023 года стало известно о намерении Эстонии создать законодательную базу для легализации изъятия российских активов. В дальнейшем Таллин планирует передать данные средства в размере €20 млн Украине. Согласно ранее опубликованным данным, всего в странах ЕС с начала СВО были заморожены около €300 млрд резервов Центробанка РФ, а также несколько миллиардов евро, принадлежащих российским гражданам.

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