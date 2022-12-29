Стрелявший по окнам автобусов мужчина задержан в Подмосковье

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Сотрудники подмосковной полиции задержали в поселке Дрожжино стрелявшего из пневматики мужчину. Им оказался молодой человек 1997 года рождения, сообщила руководитель пресс-службы МВД РФ по Московской области Татьяна Петрова.

«В дежурную часть УМВД России по Ленинскому городскому округу поступило сообщение от местного жителя о том, что из окна квартиры одного из домов, расположенных на улице Южной в поселке Дрожжино, стреляют в воздух. Незамедлительно прибывшими на место происшествия полицейскими был установлен и доставлен в отдел полиции мужчина 1997 года рождения, у которого изъят страйкбольный пистолет», - цитирует РИА Новости слова Петровой.

О стрельбе из окон квартиры на шестом этаже очевидцы сообщили ранее. Неизвестный открыл огонь из пневматического оружия и повредил стекла у трех автобусов.