Балицкий заявил, что до 40 тысяч украинских боевиков сконцентрированы под Запорожьем

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Украинские националисты сконцентрировали большое количество боевиков у Запорожья и уже готовятся к контрнаступлению. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий.

«Мы знаем о скоплении украинских сил в районе Запорожья, они готовятся к контрнаступлению. Мы ситуацию понимаем и готовимся к встрече незваных гостей», — сказал чиновник в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Евгения Балицкого, под Запорожье зафиксировали скопление до 40 тысяч боевиков. Он отметил, что российские военные готовы отразить атаки врага и идти вперед.

Напомним, недавно член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что первая линия обороны украинских боевиков на отдельных участках в регионе взломана. По его словам, сейчас продолжаются активные боевые действия.