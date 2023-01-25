Балицкий заявил, что до 40 тысяч украинских боевиков сконцентрированы под Запорожьем
Украинские националисты сконцентрировали большое количество боевиков у Запорожья и уже готовятся к контрнаступлению. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий.
«Мы знаем о скоплении украинских сил в районе Запорожья, они готовятся к контрнаступлению. Мы ситуацию понимаем и готовимся к встрече незваных гостей», — сказал чиновник в эфире телеканала «Россия 24».
По словам Евгения Балицкого, под Запорожье зафиксировали скопление до 40 тысяч боевиков. Он отметил, что российские военные готовы отразить атаки врага и идти вперед.
Напомним, недавно член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что первая линия обороны украинских боевиков на отдельных участках в регионе взломана. По его словам, сейчас продолжаются активные боевые действия.