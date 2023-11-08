Путин заявил, что от обострения на Ближнем Востоке прежде всего страдают мирные люди

Президент России отметил, что на Ближнем Востоке спровоцирован новый виток палестино-израильского противостояния.

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Президент Российской Федерации Влвдимир Путин в видеообращении к участникам встречи секретарей совбезов СНГ заявил, что от эскалации палестино-израильского конфликта в первую очередь страдают мирные люди.

«Спровоцирован новый виток палестино-израильского противостояния, от которого страдают прежде всего мирные люди», - отметил президент России.

Глава российского государства назвал нынешнюю обстановку в мире крайне напряженной. По его словам, в разных регионах обостряются прежние и появляются новые очаги конфликтов.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин назвал невероятным свинством провокацию западных государств еврейских погромов в России. Глава государства уточнил, что попытка провокации имела место быть через украинскую агентуру.