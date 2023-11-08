В стране и мире В стране и мире Палестино-израильский конфликт ТЕГИ

Путин заявил, что от обострения на Ближнем Востоке прежде всего страдают мирные люди

Игнат Далакян
09:26 08.11.2023
Президент России отметил, что на Ближнем Востоке спровоцирован новый виток палестино-израильского противостояния.
Путин заявил, что от обострения на Ближнем Востоке прежде всего страдают мирные люди
© Фото: Gavriil Grigorov, Kremlin Pool, Globallookpress
Читайте нас на:

Президент Российской Федерации Влвдимир Путин в видеообращении к участникам встречи секретарей совбезов СНГ заявил, что от эскалации палестино-израильского конфликта в первую очередь страдают мирные люди.

«Спровоцирован новый виток палестино-израильского противостояния, от которого страдают прежде всего мирные люди», - отметил президент России.

Глава российского государства назвал нынешнюю обстановку в мире крайне напряженной. По его словам, в разных регионах обостряются прежние и появляются новые очаги конфликтов.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин назвал невероятным свинством провокацию западных государств еврейских погромов в России. Глава государства уточнил, что попытка провокации имела место быть через украинскую агентуру.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:54 Армия
В Ростехе заявили об успешном применении новых снарядов «Краснополь» в зоне СВО
08:16 В стране и мире
В Конгрессе США поддержали проект о передаче Киеву активов России
07:11 В стране и мире
Октябрь 2023 года стал самым теплым за всю историю наблюдений в мире
06:11 В стране и мире
Видео
Расчет ЗРК «Тор» сбил вражеский БПЛА при попытке атаки населенного пункта
04:27 В стране и мире
МВД России объявило в розыск судью МУС, выдавшего ордер на арест Путина
Популярное
Видео
Лавров заявил, что не видит ничего страшного в праздновании Хеллоуина
Видео
Сотрудница ОПК Трубихина объяснила, как абрикосом очистить танк
Россиянин потерял полмиллиона рублей из-за отмены рейса в Стамбул
Россия готовится запустить космический аппарат за пределы Солнечной системы
В Больших Жеребцах ребенок выпрыгнул из окна из-за кошачьего корма
Патриарх Кирилл объявил об обнаружении оригинала иконы Казанской Божией Матери
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.