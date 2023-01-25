Путин заявил, что в Германии остается много оккупационных войск США

Президент РФ напомнил, что после Второй мировой войны Германия была разделена на четыре сектора, один из которых был американским.

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С юридической точки зрения на территории Германии находятся американские оккупационные войска. Такое заявление президент России Владимир Путин сделал во время встречи со студентами.

Российский лидер встретился и пообщался с учащимися вузов в МГУ имени М.В. Ломоносова. Сегодня в стране отмечается День российского студенчества.

Путин напомнил, что после Второй мировой войны Германия была разделена на четыре сектора: американский, английский, французский и советский.

«Советский Союз оформил прекращение этого оккупационного статуса, а Соединенные Штаты - нет. И, строго говоря, формально юридически на территории Федеративной Республики находятся американские оккупационные войска, а по факту так и есть, их там очень много», - сказал глава государства.

Кроме того, в ходе встречи cо студентами российский лидер сравнил подходы РФ и западных стран к мировой культуре. По его словам, Россия не собирается отказываться от нее, в то время как на Западе отменяют Чайковского.