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Saxo Bank предсказал конец капитализма в США и победу Кеннеди-младшего в 2024 году

Игнат Далакян
15:40 05.12.2023
По мнению аналитиков банка, США в 2024 году ждут два серьезных кризиса.
Saxo Bank предсказал конец капитализма в США и победу Кеннеди-младшего в 2024 году
© Фото: Guenter Fischer, imagebroker, Globallookpress
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Ежегодно публикующий серию «шокирующих прогнозов» датский банк Saxo Bank предупредил мир о новых масштабных событиях, которые могут произойти в следующем году. Специалисты организации предсказывают, что в 2024 году мир ожидает два серьезных кризиса. В частности, Соединенные Штаты столкнутся с «концом капитализма», а также первыми нестандартными президентскими выборами.

Как пишет «360», Saxo Bank прогнозирует, что на фоне выборов президента США в 2024 году американскому правительству придется вынужденно увеличить бюджетные расходы ради поддержки экономики и исключения волнений в обществе.

Кроме того, эксперты организации отмечают, что инфляционное давление в Соединенных Штатах никуда не исчезнет, инвесторы из других стран продолжат выводить капитал. На фоне этого спрос на гособлигации будет слабым, что спровоцирует «резкий скачок доходности» по ним.

По мнению аналитиков, свидетельством краха капитализма же станет тот факт, что для нормализации стоимости заимствований американские власти освободят доходы по государственным облигациям от налогов, что, в свою очередь, приведет к переходу денег от частных корпораций к государству.

Также в Saxo Bank утверждают, что на предстоящих американских выборах в грядущем году победит Роберт Кеннеди-младший. Предполагается, что у многих жителей США найдут отклик заявления родственника 35-го президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди, направленные «против разжигающих войну демократов и корпоративных элит».

Ранее крах капитализма предрекал миллиардер и основатель хедж-фонда Citadel Кен Гриффин, когда в США обанкротились два крупных банка Silicon Valley Bank и Signature Bank. По его словам, решение Белого дома тогда спасти вкладчиков обанкротившихся банков являлось нарушением финансовой дисциплины.

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