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Госдума ратифицировала соглашение с Белоруссией об учебно-боевых центрах

Андрей Аркадьев
15:03 05.12.2023
Основными задачами учебно-боевых центров являются в том числе совместная боевая подготовка, дежурство воинских контингентов сторон, обмен опытом по вопросам боевого применения действующих образцов вооружения, военной и специальной техники.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Государственная дума ратифицировала соглашение между Россией и Белоруссией о создании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих.

Документ был подписан еще в марте, а в октябре его внес на утверждение Владимир Путин. Как рассказали в Минобороны, основными задачами центров станет совместная боевая подготовка, отработка задач в рамках дежурства воинских контингентов, а также обмен опытом по применению вооружения и военной техники между российскими и белорусскими военными.

«В первую очередь это касается повышения боевой выучки летного состава, специалистов зенитно-ракетных и сухопутных войск, а также слаженности подразделений. Соглашение определяет порядок создания учебно-боевых центров, их задачи, статус направляемых на обучение воинских контингентов и самих военнослужащих, а также вопросы юрисдикции и обеспечения», - сказал статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков в Госдуме.

Замглавы ведомства отметил, что соглашение станет базовым для всех учебно-боевых центров в России и Белоруссии, как созданных, так и формируемых.

Кроме того, Госдумой ратифицирован протокол между Россией и Белоруссией, который вводит термин «функционирование региональной группировки». Под термином понимается повседневная и боевая деятельность штабов и сил воинских формирований двух стран.

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