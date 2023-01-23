Путину представили проект соглашения о создании с Белоруссией центров подготовки военных

Центры будут предназначены для повышения уровня слаженности и боевой выучки военнослужащих.

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Правительство Российской Федерации одобрило и предоставило президенту Владимиру Путину проект соглашения с Белоруссией о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил. Сегодня было опубликовано соответствующее постановление кабмина.

В документе отмечается, что центры предназначены для повышения уровня слаженности и боевой выучки военных. Их основными задачами станут совместная боевая подготовка, дежурство, обмен опытом и выполнение других учебно-боевых задач.

Напомним, сейчас действует российско-белорусская региональная группировка войск, а также ведется боевое слаживание частей из РФ. Кроме того, в конце прошлого года Владимир Путин объявил о создании единого оборонного пространства с Белоруссией.

Глава государства отметил, что в рамках последовательной реализации общей военной доктрины России и Белоруссии ведется совместное военное планирование.