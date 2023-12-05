Песков дал пояснение по возможным срокам женской амнистии

© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Тема амнистии женщин, осужденных за ненасильственные преступления без пострадавших, заслуживает внимания, но рано говорить о конкретных деталях и сроках. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя прозвучавшее накануне предложение от члена СПЧ Евы Меркачевой.

Песков отметил, что глава государства считает, что «этот вопрос заслуживает того, чтобы быть рассмотренным, чтобы быть проработанным», и пояснил, что сейчас «нет никакой конкретики», все детали еще предстоит изучить.

Нет пока ясности и по срокам возможной амнистии, но однозначно о ее проведении не будет объявлено в 2023 году.

«Ее так быстро провести невозможно», - заявил Песков.

С предложением об освобождении из-под стражи женщин, осужденных за ненасильственные преступления без потерпевших, к президенту России Владимиру Путину обратилась член СПЧ Ева Меркачева, и глава государства не исключил, что некоторые категории женщин можно амнистировать.