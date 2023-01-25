Актер Пашутин заявил, что Высоцкий был бы с армией в условиях СВО

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Актер театра и кино, народный артист РФ Александр Пашутин поделился воспоминаниями о Владимире Высоцком. Советский поэт, актер театра и кино, бард родился 25 января 1938 года. Таким образом в этом году ему бы исполнилось 85 лет.

По словам Пашутина, в своем творчестве Высоцкий был властителем дум, и в каждом доме его считали «своим».

«Он сочинял вот эти песни...Откуда он, человек, который не прошел (Афганскую - Прим. ред.) войну, он был тогда ребенком, как он это кожей прочувствовал? Это талант! Сегодня эти песни звучат и будут звучать», - сказал он.

Также Пашутин задался вопросом, каким бы образом себя повел Высоцкий, если бы, как и современные артисты, оказался в условиях, когда Россия проводит спецоперацию.

«А вот так поставить себе вопрос, а где бы сегодня был Володя Высоцкий, на чьей стороне? Конечно бы, в армии...Конечно, с народом», - заявил актер.

Ранее сын Высоцкого Никита рассказал в беседе со «Звездой», какая традиция закрепилась среди поклонников творчества поэта в день его рождения.