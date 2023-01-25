Никита Высоцкий рассказал об устоявшейся традиции в день рождения его отца

По словам директора «Дома Высоцкого на Таганке», в 85 годовщину со дня рождения Владимира культурный центр-музей работает в обычном режиме, а вечером запланирован концерт.

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Советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист, продюсер и директор культурного центра-музея «Дом Высоцкого на Таганке» Никита Высоцкий в беседе со «Звездой» рассказал, что поклонники творчества его отца, Владимира Высоцкого, которому в этом году исполнилось бы 85 лет, каждый год 25 января собираются на Ваганьковском кладбище, чтобы исполнить песни в память о любимом артисте.

«Люди иногда там приходят, как раз вот там поют на кладбище. Я совсем не сторонник этого То есть на мой взгляд на кладбище этого делать не нужно, но вот сложилась традиция, что с гитарами люди идут туда и поют. Иногда за оградой, иногда прям на могиле», - сказал он.

Наследник прославленного поэта, актера и барда добавил, что «Дом Высоцкого на Таганке» сегодня работает в обычном режиме, а вечером запланирован концерт.

Ранее бард и музыкант Вероника Долина в интервью телеканалу «Звезда» сравнила Владимира Высоцкого с алмазом, в котором сочетались человеческая фигура, артистическая биография и настоящий поэтический дар. Она также отметила, что современное поколение не утратило интерес к всенародному любимцу.