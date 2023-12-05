В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Госдума в первом чтении приняла закон о работе «наливаек» в жилых домах

Игнат Далакян
14:30 05.12.2023
Новый закон позволить регионам принимать решение о регулировании продажи алкоголя в жилых домах и общепитах.
Госдума в первом чтении приняла закон о работе «наливаек» в жилых домах
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Госдума в первом чтении приняла закон, дающий полномочия региональным властям регулировать время продажи спиртного в точках общественного питания, а также на территории многоквартирных домов. Об этом сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

Как пишет в своем Telegram-канале спикер Государственной думы РФ, принятое решения является ответом на запрос общества. По его словам, жители многоквартирных домов опасаются за своих детей, страдают от шума и беспорядков, которые устраивают посетители таких заведений.

«Днем это магазины, а ночью - псевдокафе, которые торгуют алкоголем, обходя нормы закона», - написал Вячеслав Володин.

Ранее в Государственную думу внесли проект, упрощающий получение ВНЖ для репатриантов. Согласно документу, репатрианты смогут получить вид на жительство без разрешения на временное проживание.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:30 В стране и мире
Госдума в первом чтении приняла закон о работе «наливаек» в жилых домах
13:18 В стране и мире
Песков заявил, что выставка «Россия» на ВДНХ вызвала живой интерес Путина
12:45 В стране и мире
Музыкант Сергей Трофимов сказал, что хочет поспать, в ответ на вопрос об аварии
12:19 В стране и мире
Песков назвал экстраординарной роль Путина в мире, комментируя номинацию Time
12:05 В стране и мире
В ЦАХАЛ заявили о ликвидации пяти тысяч бойцов ХАМАС
Популярное
Музыкант Сергей Трофимов сказал, что хочет поспать, в ответ на вопрос об аварии
Видео
Путину показали атомный взрыв на выставке «Россия» на ВДНХ
В Госдуме предложили учредить медаль имени Байдена с Зеленским на реверсе
Карпин назвал дебилом решившего провести матч ЦСКА - «Ростов» в снегопад
Видео
«Кто здесь очкошница?»: в Махачкале две девушки избили 13-летнюю школьницу
Кличко задался вопросом существования Украины
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.
На сайте tvzvezda.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробнее
Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.