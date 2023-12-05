Госдума в первом чтении приняла закон о работе «наливаек» в жилых домах

Новый закон позволить регионам принимать решение о регулировании продажи алкоголя в жилых домах и общепитах.

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Госдума в первом чтении приняла закон, дающий полномочия региональным властям регулировать время продажи спиртного в точках общественного питания, а также на территории многоквартирных домов. Об этом сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

Как пишет в своем Telegram-канале спикер Государственной думы РФ, принятое решения является ответом на запрос общества. По его словам, жители многоквартирных домов опасаются за своих детей, страдают от шума и беспорядков, которые устраивают посетители таких заведений.

«Днем это магазины, а ночью - псевдокафе, которые торгуют алкоголем, обходя нормы закона», - написал Вячеслав Володин.

Ранее в Государственную думу внесли проект, упрощающий получение ВНЖ для репатриантов. Согласно документу, репатрианты смогут получить вид на жительство без разрешения на временное проживание.