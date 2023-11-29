В Госдуму внесли проект, упрощающий получение ВНЖ для репатриантов

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В Госдуму внесен законопроект, который упрощает получение вида на жительство для соотечественников, которые хотят репатриироваться в Россию. Поправки к действующим законам внес депутат от КПРФ Леонид Калашников, председатель комитета ГД по делам СНГ.

Изменения упрощают порядок выдачи вида на жительство иностранцам-репатриантам, которые стали участниками госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ проживающих за рубежом соотечественников, а также членам их семей.

Согласно законопроекту, репатрианты смогут получить ВНЖ без разрешения на временное проживание. Заявление о выдаче вида на жительство может быть подано в диппредставительство или консульство РФ в той стране, где подано заявление об участии в госпрограмме.

Предполагается, что ВНЖ будут выдавать территориальные органы МВД России в том субъекте, который репатриант выбрал для переселения по госпрограмме. Перед тем как его получить, репатриант должен будет пройти дактилоскопию и представить документы, которые подтверждают, что он не употребляет наркотики, психотропные и потенциально опасные психоактивные вещества, об отсутствии опасных инфекционных заболеваний, а также сертификата об отсутствии ВИЧ-инфекции.