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Следком возбудил дело в отношении Ильи Пономарева* за фейки о ВС РФ

Ян Брацкий
08:56 29.12.2022
В рамках уголовного разбирательства обыски проводятся в семи городах России у администраторов некоторых Telegram-каналов и бывших муниципальных депутатов Москвы.
Следком возбудил дело в отношении Ильи Пономарева* за фейки о ВС РФ
© Фото: Pravda Komsomolskaya, RussianLook, GlobalLookPress
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В отношении бывшего депутата Государственной думы РФ Ильи Пономарева*, который признан иностранным агентом, возбуждено уголовное дело. Следователи СК РФ сочли его высказывания распространением ложной информации об использовании Вооруженных Сил.

«В отношении Ильи Пономарева СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 207.3 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ"). В рамках него правоохранители в четверг начали проводить серию обысков в семи городах России у администраторов ряда Telegram-каналов и бывших муниципальных депутатов Москвы», - пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что суд в Санкт-Петербурге оштрафовал признанного иноагентом рэпера Мирона Федорова, более известного под псевдонимом Oxxxymiron*, по статье о дискредитации ВС РФ. Рэпер угодил в список иностранных агентов в начале октября, тогда Минюст РФ предположил, что артист получает деньги из Украины на осуществление политической деятельности.

* Илья Пономарев -  признан в Российской Федерации иностранным агентом

* Рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров) - признан в Российской Федерации иностранным агентом

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