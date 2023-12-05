ЛУКОЙЛ рассмотрит вариант продажи бизнеса в Болгарии

В компании отметили, что решение о пересмотре стратегии принято на фоне принятия Болгарией отдельных законов и решений.

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Представители нефтяной компании ЛУКОЙЛ заявили о намерении пересмотреть стратегию в отношении активов компании в Болгарии на фоне изменений условий деятельности их предприятий. Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на пресс-службу ЛУКОЙЛа.

В качестве причины для такого решения называется «принятие предвзятых политических решений в отношении завода» властями Болгарии. Также отмечается, что политическая буря вокруг предприятия искусственно раздувается и наносит ущерб инвестиционному климату Болгарии, плохо влияет на имидж страны в глазах мирового бизнеса.

«Будут проанализированы различные опции с привлечением международных консультантов, включая продажу бизнеса», - сообщает RT.

Ранее Болгария ввела акциз на транзит российского газа по территории республики. Сумма акциза составила 10,75 доллара за 1 МВт ч, через Болгарию проходят трубопроводы, поставляющие газ в Венгрию и Сербию.