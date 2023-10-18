Вучич: на европейском рынке энергоносителей происходят «странные вещи»

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Сейчас происходят «странные вещи» на европейском рынке энергоносителей. Об этом сегодня заявил сербский президент Александр Вучич, комментируя введенный Болгарией акциз на транзит российского газа.

«Странные вещи происходят - газ снова скачет, нефть снова скачет», - цитирует агентство Танюг слова Александра Вучича.

Ранее Болгария ввела налог на транзит газа из России по своей территории. Он составляет 10,75 доллара за 1 МВт ч.

На данный момент через Болгарию проходит большая часть трубопроводных поставок газа в Венгрию и Сербию.