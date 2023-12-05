Лавров напомнил об исключительных правах пяти стран на Каспий

Министры иностранных дел России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана ведут переговоры по Каспийскому морю в Москве.

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Экология Каспийского моря и другие вопросы, связанные с развитием Прикаспийского региона, стали темой начавшихся в Москве переговоров с участием министров иностранных дел пяти государств - России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана.

Стороны должны обсудить широкий круг вопросов, представляющий взаимный интерес в зоне Каспийского моря. В том числе развитие сотрудничества между странами и региональную повестку.

Но главной темой встречи, по словам Сергея Лаврова, должны стать серьезные вызовы, которые сейчас стоят перед всеми прикаспийскими государствами.

«Это прежде всего проблемы экологической безопасности, обмеление Каспия, сохранение его биоресурсов. Решение этих проблем требует гармонизации наших действий», - отметил Сергей Лавров.

Он напомнил, что, согласно Конвенции о правовом статусе Каспия 2018 года, только наши страны, только наша пятерка обладает исключительной компетенцией в решении вопросов, касающихся Каспия.

Ранее сообщалось о предстоящем визите в Москву президента Ирана Эбрахима Раиси.