МО РФ сообщило об уничтожении двух украинских самолетов МиГ-29 за сутки

Вражеские истребители были сбиты в Днепропетровской и Николаевской областях.

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Минобороны России сообщило об уничтожении двух истребителей ВСУ МиГ-29.

Оба были сбиты российскими средствами противовоздушной обороны. Один из них упал в районе Широкого в Днепропетровской области, а второй - в районе Березнеговатого в Николаевской области.

Также сообщается об уничтожении украинского вертолета Ми-8. Наши зенитчики достали его в районе Песчаного в Харьковской области.

Кроме этого, российское оборонное ведомство заявило об уничтожении 74 вражеских беспилотников в районах населенных пунктов Сергеевка (ЛНР), Горловка, Спорное, Ялынское (ДНР), Чубаревка, Токмак (Запорожская область), Новая Каховка, Ивановка (Херсонская область).

Еще была сбита одна противорадиолокационная ракета HARM натовского производства.

Ранее «Звезда» опубликовала кадры боевой работы расчетов комплексов «Тор-М2» в зоне спецоперации.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.