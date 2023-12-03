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«Не доехала коробочка!»: расчет «Корнета» уничтожил БМП боевиков у Вербового

05:00 03.12.2023
Новороссийские десантники точными выстрелами из артиллерии и ПТРК «Корнет» уничтожили две боевые машины пехоты ВСУ на Запорожском направлении.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы расчета противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» Воздушно-десантных войск на Запорожском направлении в районе населенного пункта Вербовое.

На опубликованном видео показаны пуск противотанковой управляемой ракеты и попадание по боевой машине пехоты вооруженных формирований украинских националистов, после чего вражеская техника загорелась.

Разведчики Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ обнаружили две боевые бронированные машины противника, которые выдвигались в сторону позиций российских войск для проведения атаки. По средствам связи их координаты были оперативно переданы на пункт управления, откуда поступил приказ на уничтожение колонны техники.

Точными выстрелами из артиллерии и ПТРК «Корнет» новороссийские десантники уничтожили две БМП неприятеля с экипажами внутри. После завершения боевой работы расчеты оперативно сменили огневые позиции.

Ранее старший наводчик Д-30 ЮВО рассказал о специфике боевой работы в районе населенного пункта Работино в Запорожской области. Боевые расчеты 122-мм буксируемой гаубицы регулярно прикрывают наступление штурмовых подразделений, уничтожая цели на расстоянии до 15 километров.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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