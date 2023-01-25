Песков после перевода стрелок на «Часах Судного дня» заявил о тревожной ситуации в мире

Представитель Кремля отметил, что необходимо трезво оценивать сложившуюся напряженность в мире и принимать соответствующие решения.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя новость о переводе стрелок на символических «Часах Судного дня», заявил о чрезвычайно тревожной и напряженной обстановке в мире, а особенно в Европе, развитие которой пока не сулит разрядки.

«Ситуация в целом действительно тревожная. Она чрезвычайно, чрезвычайно напряженная. И перспективы развития ситуации с учетом линии, которая выбрана Североатлантическим альянсом и руководством США, пока не сулят каких-либо элементов разрядки», - сказал он.

По словам представителя Кремля, необходимо трезво оценивать сложившуюся напряженность и отдавать себе отчет в том, что происходит.

«Это накладывает на нас обязанность быть особенно внимательными, быть начеку и принимать соответствующие меры», - резюмировал Песков.

Ранее стало известно, что стрелки на символических «Часах Судного дня» из журнала Чикагского университета «Бюллетень ученых-атомщиков» перевели на десять секунд ближе к «ядерной полуночи». Это означает, что до «точки ядерного апокалипсиса» осталось 90 секунд. Президент издания Рейчел Бронсон отметила, что это ближе, чем когда-либо.