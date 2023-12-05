Уральские студенты-аграрии отправили в зону СВО теплые вещи и продукты

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Студенты и преподаватели Уральского государственного аграрного университета собрали гуманитарный груз для участников военной операции по защите Донбасса. Таким образом они присоединились к межвузовской акции, проводимой под эгидой регионального отделения Народного фронта.

Партия с гуманитарным грузом весит 220 килограммов. В передаваемых коробках лежат теплые вещи, предметы гигиены, продукты питания с длительным сроком хранения. Посылки отправят на передовую бойцам российской группировки «Центр».

Поддержать участников спецоперации может любой желающий. Минобороны запустило канал «Добро-Информ», где делится историями отдельных людей и организаций, откликнувшихся на призыв оказаться в ряду тех, кому небезразлично, что происходит на передовой. Подробную информацию можно найти на сайте министерства, а также в Telegram-канале. Адрес электронной почты: Dobro@mil.ru. Единый телефонный номер для связи: 117.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.