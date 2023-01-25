Испанский пенсионер задержан за отправку взрывающихся писем в украинское посольство в Мадриде

В конце ноября один из конвертов взорвался в посольстве Украины, в результате пострадал дипломат.

© Фото: Carlos LujÃ°N, Keystone Press Agency, GlobalLookPress

В Испании задержали 74-летнего пенсионера, который отправлял письма со взрывчаткой, в том числе в украинское посольство в Мадриде. Об этом сообщает телеканал La Sexta.

По данным телеканала, задержанный проживает в городе Миранда-де-Эбро в провинции Бургос. Раньше он работал чиновником, а сейчас находится на пенсии и проживает один. По предварительным данным, мужчина не связан с какими-либо политическими течениями.

Мужчина отправлял конверты со взрывчаткой премьер-министру Испании Педро Санчесу, в правительственные учреждения, посольства Украины и США в Мадриде, а также в спутниковую компанию Евросоюза. Взрывчатка была примитивной - для ее создания использовался спрессованный порох от пиротехники и небольшое устройство для детонации. В некоторые конверты злоумышленник положил подшипники и шрапнель.

Большинство посылок обезвредили, легкие ранения при взрыве получил только украинский дипломат. Конверты отправлялись из Вальядолида и Бургоса в период с 24 ноября по 2 декабря.