Reuters: испанская полиция выяснила, откуда в посольство Украины отправили взрывчатку

© Фото: Carlos LujÃ¡N Keystone Press Agency GlobalLookPress

Шесть конвертов с минибомбами, включая взорвавшийся в посольстве Украины в Мадриде, вероятнее всего, были отправлены из города Вальядолид на севере страны. Об этом со ссылкой на близкий к расследованию источник сообщает агентство Reuters.

Как уточняется, неизвестный отправил конверты со взрывчаткой премьер-министру Педро Санчесу, в правительственные учреждения, посольства Украины и США в Мадриде, а также спутниковую компанию Евросоюза в период с 24 ноября по 2 декабря. Большинство были обезврежены, легкие ранения при взрыве получил только украинский дипломат. Отправителя полиции установить пока не удалось.

Ранее также сообщалось о посылках с частями животных, которые получили украинские дипмиссии в разных частях мира.