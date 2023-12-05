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Песков заявил, что выставка «Россия» на ВДНХ вызвала живой интерес Путина

Ирина Елагина
13:18 05.12.2023
В Кремле отметили богатство экспозиции грандиозной выставки о России, открытой на ВДНХ.
Песков заявил, что выставка «Россия» на ВДНХ вызвала живой интерес Путина
© Фото: Russian Presidency, Kremlin Pool, Globallookpress
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Выставка «Россия» на ВДНХ вызвала живой интерес президента РФ Владимира Путина. Он оценил богатство экспозиции тех павильонов, которые успел осмотреть во время посещения ВДНХ. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Путину, безусловно, там понравилось, он живо интересовался теми павильонами, которые осмотрел. Это очень интересно, богатая экспозиция», - отметил Песков.

Ранее сообщалось, что глава государства в понедельник познакомился с масштабной выставкой «Россия» на ВДНХ, ставшей визитной карточкой всех регионов страны. В одном из павильонов Путину показали макет бункера, из которого наблюдали за испытаниями первой атомной бомбы в СССР.

На выставке Путин принял участие в акции «Елка желаний» и пообещал исполнить мечту троих детей - побывать на Байкале и в Эрмитаже и попробовать себя в качестве ведущего новостей.

Планировалось, что Международная выставка-форум «Россия» продлится на ВДНХ до 12 апреля 2024 года, но в Кремле не исключают, что новая экспозиция останется на постоянной основе.

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