Песков заявил, что выставка «Россия» на ВДНХ вызвала живой интерес Путина

В Кремле отметили богатство экспозиции грандиозной выставки о России, открытой на ВДНХ.

© Фото: Russian Presidency, Kremlin Pool, Globallookpress

Выставка «Россия» на ВДНХ вызвала живой интерес президента РФ Владимира Путина. Он оценил богатство экспозиции тех павильонов, которые успел осмотреть во время посещения ВДНХ. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Путину, безусловно, там понравилось, он живо интересовался теми павильонами, которые осмотрел. Это очень интересно, богатая экспозиция», - отметил Песков.

Ранее сообщалось, что глава государства в понедельник познакомился с масштабной выставкой «Россия» на ВДНХ, ставшей визитной карточкой всех регионов страны. В одном из павильонов Путину показали макет бункера, из которого наблюдали за испытаниями первой атомной бомбы в СССР.

На выставке Путин принял участие в акции «Елка желаний» и пообещал исполнить мечту троих детей - побывать на Байкале и в Эрмитаже и попробовать себя в качестве ведущего новостей.

Планировалось, что Международная выставка-форум «Россия» продлится на ВДНХ до 12 апреля 2024 года, но в Кремле не исключают, что новая экспозиция останется на постоянной основе.