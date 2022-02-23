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Врач назвала самые популярные ошибки при приеме антибиотиков

Иван Линдеманн
07:32 23.02.2022
Антибиотики предназначены для лечения инфекции, вызванной бактериями. Против вирусов есть отдельный класс препаратов – противовирусные.
Врач назвала самые популярные ошибки при приеме антибиотиков
© Фото: Karolina Grabowska, Pexels
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Прием антибиотиков при вирусном заболевании – одна из самых распространенных ошибок, которая может негативно отразиться на здоровье человека. Об этом предупредила врач Ольга Дехтярева.

Она сообщила, что антибиотики предназначены для лечения инфекции, вызванной бактериями. Против вирусов есть отдельный класс препаратов – противовирусные.

«В домашних условиях достоверно отличить один тип инфекции от другой невозможно - это не может даже специалист без результатов анализов», - сказала она «Известиям».

Кроме того, по словам врача, не стоит думать, что антибиотики безопасны. Они убивают как полезные, так и вредные бактерии. Поэтому сопровождать прием таких препаратов нужно пробиотиками, помогающими избежать дисбактериоза.

Следующая ошибка – строго соблюдать дозировки и временной интервал. Как отметила Дехтярева, только так в организме будет поддерживаться нужная концентрация лекарства.

Врач подчеркнула, что принимать антибиотики без назначения врача опасно. Также стоит помнить, что на эти препараты может быть аллергия.

Ранее фармаколог назвал несовместимые с алкоголем лекарства. К таким препаратам он отнес: парацетамол, антибиотики и лекарственные средства для снижения уровня холестерина (статины). По словам эксперта, прием перечисленных препаратов вместе с алкоголем может грозить крайне неприятными последствиями вплоть до летального исхода.

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