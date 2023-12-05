Музыкант Сергей Трофимов сказал, что хочет поспать, в ответ на вопрос об аварии
Музыкант заверил, что все хорошо и больше он занят вопросом подготовки к предстоящему концерту.
© Фото: ТРК «Звезда»
Музыкант Сергей Трофимов, известный под псевдонимом Трофим, прокомментировал «Звезде» информацию о том, что его машина попала в ДТП в Новой Москве.
Певец подтвердил, что в аварии никто не пострадал, не считая столкнувшихся автомобилей. Трофим также отметил, что уже находится в Новом Уренгое, где у него завтра пройдет концерт.
«Чувствую себя прекрасно, только очень хочу поспать перед предстоящим концертом, потому как прибыл в Новый Уренгой лишь в 6 утра», - сказал Сергей Трофимов.
По имеющийся информации, автомобиль марки Genensis Трофима попал в аварию на 1-й Ватутинской улице. В машине находился водитель певца.