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В крымском парламенте рассказали, в каком случае Поклонскую могут лишить госнаград

Ян Брацкий
16:41 20.04.2022
Ранее Наталья Поклонская в интервью одному из YouTube-каналов заявила, что «буква Z символизирует трагедию и горе для России и Украины».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента РФ
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Бывшего прокурора Крыма и депутата Госдумы РФ Наталью Поклонскую могут лишить государственных наград за высказывания о неофициальных символах специальной военной операции на Украине. Об этом «Звезде» сообщил глава Комитета по законодательству парламента Республики Крым Сергей Трофимов. Дело в том, что Поклонская в интервью одному из YouTube-каналов заявила, что «буква Z символизирует трагедию и горе для России и Украины».

«Необходимо проработать вопрос комитетом с привлечением экспертов. Каждый человек индивидуально воспринимает позицию другого. Мы должны быть беспристрастными и объективными. Здесь экспертное сообщество должно дать свое заключение. Если есть дискредитирующие признаки - решение будет принято незамедлительно», - рассказал Трофимов.

Говоря о своем личном отношении к выказыванию Поклонской, он не поддержал ее мнение. Трофимов считает, что буква Z стала символом освобождения и не может трактоваться иначе. 

«Для мирного населения символ Z стал началом освобождения ДНР и ЛНР от неофашизма, который серьезно там пророс. Если для военнослужащих это обычный тактический знак, то для мирного населения это символ борьбы. Важно показывать наше моральное отношение и выражать поддержку нашим ВС РФ», - добавил крымский парламентарий.

Специальная военная операция на территории Украины проводится с 24 февраля. Ее заявленные цели - защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Как неоднократно отмечали в Минобороны РФ, Вооруженные силы не наносят ударов по гражданским объектам, а избирательно поражают инфраструктуру ВСУ высокоточным оружием.

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