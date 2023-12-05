Путин сменил постпреда России при Организации по запрещению химического оружия

Должность постоянного представителя России при ОЗХО традиционно совмещается с должностью российского посла в Нидерландах.

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Президент России Владимир Путин сменил постоянного представителя России при Организации по запрещению химического оружия. Об этом сообщает портал правовой информации.

Согласно президентскому указу, от этой должности, традиционно совмещаемой с должностью российского посла в Нидерландах (штаб-квартира ОЗХО находится в голландской Гааге), был освобожден Александр Шульгин.

На эти же две должности другим президентским указом был назначен Владимир Тарабрин.

Также сообщается, что Путин 7 декабря проведет в Москве переговоры с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.