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Путин сменил постпреда России при Организации по запрещению химического оружия

Тимур Шерзад
12:45 05.12.2023
Должность постоянного представителя России при ОЗХО традиционно совмещается с должностью российского посла в Нидерландах.
Путин сменил постпреда России при Организации по запрещению химического оружия
© Фото: Алексей Витвицкий, РИА Новости
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Президент России Владимир Путин сменил постоянного представителя России при Организации по запрещению химического оружия. Об этом сообщает портал правовой информации. 

Согласно президентскому указу, от этой должности, традиционно совмещаемой с должностью российского посла в Нидерландах (штаб-квартира ОЗХО находится в голландской Гааге), был освобожден Александр Шульгин.

На эти же две должности другим президентским указом был назначен Владимир Тарабрин.

Также сообщается, что Путин 7 декабря проведет в Москве переговоры с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. 

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