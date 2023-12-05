Появились кадры морозного тумана в Якутске, снятые с коптера

На кадрах с высоты птичьего полета город погружен в молочную пелену.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Якутск накрыло плотной завесой тумана 5 декабря. «Звезда» публикует кадры необычного природного явления, снятые с коптера.

На видео с высоты птичьего полета весь город скрывается за пеленой тумана, и лишь с уровня колокольни Преображенского кафедрального собора Якутска можно разглядеть неясные очертания домов в центре города.

Ранее сообщалось, что сегодня в Якутске похолодало до -50 градусов, из-за сильного мороза отменены занятия в школах, детей перевели на удаленный режим обучения. В ближайшие дни лютая стужа в Якутии сохранится, столбик термометра опустится до отметки в -55 градусов.