Песков заявил, что Путин не встречался с Зеленским в последние годы

Последний раз Путин виделся со своим украинским коллегой в декабре 2019 года в Париже на саммите «нормандской четверки».

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У президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не было никаких контактов в течение последних лет. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Верно», - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

По данным сайта Кремля, последний раз Путин видел своего украинского коллегу чуть более трех лет назад. В декабре 2019 года в Париже проходил саммит «нормандской четверки».

Тогда местом встречи Путина, Зеленского, лидеров Франции Эммануэля Макрона и исполнявшей тогда обязанности канцлера ФРГ Ангелы Меркель стал Елисейский дворец.

Впоследствии прошла совместная пресс-конференция Путина, Зеленского, Макрона и Меркель. Кроме того, президент России провел с политиками двусторонние встречи.

В сентябре этого года российский лидер заявил на саммите ШОС в Самарканде, что если Зеленский не готов к переговорному процессу с РФ, то она не станет «напрашиваться».