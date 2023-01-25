Песков заявил, что Путин не встречался с Зеленским в последние годы
У президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не было никаких контактов в течение последних лет. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Верно», - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос агентства.
По данным сайта Кремля, последний раз Путин видел своего украинского коллегу чуть более трех лет назад. В декабре 2019 года в Париже проходил саммит «нормандской четверки».
Тогда местом встречи Путина, Зеленского, лидеров Франции Эммануэля Макрона и исполнявшей тогда обязанности канцлера ФРГ Ангелы Меркель стал Елисейский дворец.
Впоследствии прошла совместная пресс-конференция Путина, Зеленского, Макрона и Меркель. Кроме того, президент России провел с политиками двусторонние встречи.
В сентябре этого года российский лидер заявил на саммите ШОС в Самарканде, что если Зеленский не готов к переговорному процессу с РФ, то она не станет «напрашиваться».