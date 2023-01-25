В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Песков заявил, что Путин не встречался с Зеленским в последние годы

Анна Назайкина
10:58 25.01.2023
Последний раз Путин виделся со своим украинским коллегой в декабре 2019 года в Париже на саммите «нормандской четверки».
Песков заявил, что Путин не встречался с Зеленским в последние годы
© Фото: Пресс-служба президента РФ
Читайте нас на:

У президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не было никаких контактов в течение последних лет. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Верно», - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

По данным сайта Кремля, последний раз Путин видел своего украинского коллегу чуть более трех лет назад. В декабре 2019 года в Париже проходил саммит «нормандской четверки».

Тогда местом встречи Путина, Зеленского, лидеров Франции Эммануэля Макрона и исполнявшей тогда обязанности канцлера ФРГ Ангелы Меркель стал Елисейский дворец.

Впоследствии прошла совместная пресс-конференция Путина, Зеленского, Макрона и Меркель. Кроме того, президент России провел с политиками двусторонние встречи.

В сентябре этого года российский лидер заявил на саммите ШОС в Самарканде, что если Зеленский не готов к переговорному процессу с РФ, то она не станет «напрашиваться».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:28 В стране и мире
Пушилин заявил, что освобождение Соледара позволило занять часть участков, с которых враг наносил удары
11:21 В стране и мире
У россиян возникли проблемы при входе в App Store
11:00 В стране и мире
ФСБ задержала в Крыму боевика из украинского нацбата
10:30 В стране и мире
Столтенберг заявил, что НАТО не была и не будет стороной конфликта на Украине
10:28 В стране и мире
МИД РФ: США недвусмысленно заявили о стремлении нанести РФ стратегическое поражение
Популярное
Видео
Гладков рассказал Путину о подвиге маленького жителя Белгородской области
Видео
Путин рассказал о своей первой учительнице
Видео
Пассажир снял на видео, как из крыла самолета Сочи - Москва вытекает топливо
Видео
Верблюд насмерть затоптал сторожа на охотничьей базе под Омском
Экс-футболистка «Арсенала» рассказала, как фото с Путиным спасло ее от смерти
Видео
Путин рассказал, как у его мамы украли продуктовые карточки в блокадном Ленинграде
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.