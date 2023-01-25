Военнослужащие учатся водить БМП-2 при экстремальных морозах в Приамурье

На трассе танкодрома механики-водители отработали вождение на высоких скоростях по пересеченной местности с преодолением различных препятствий.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны РФ публикует видео тренировки военнослужащих Восточного военного округа в Амурской области. С бойцами проводятся занятия по управлению БМП-2 в составе мотострелкового взвода.

Тренировки проходят в условиях экстремальных холодов на полигоне Екатеринославский. По трассе танкодрома механики-водители идут на высоких скоростях. Экипажи боевых машин преодолевают колейные мосты, противотанковые рвы, проходы в минно-взрывных заграждениях и другие препятствия.

БМП-2 – гусеничная боевая машина пехоты, предназначенная для транспортировки личного состава к переднему краю, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя.

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Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов