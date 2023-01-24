В стране и мире ФСБ задержала в Крыму шесть исламистов, координируемых с Украины Анна Назайкина Члены ячейки вербовали в свои ряды жителей РФ из числа местных мусульман. © Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ Читайте нас на: Сотрудникам ФСБ совместно с Росгвардией удалось пресечь в Крыму деятельность ячейки запрещенной в РФ МТО «Хизбут-Тахрир аль-Ислами»*. Задержаны шесть исламистов. «При координации эмиссаров МТО, пребывающих на Украине, данные лица проводили целенаправленную работу по распространению на территории нашей страны террористической идеологии», - говорится в сообщении. Как утверждается, во время собраний члены ячейки вербовали в свои ряды местных мусульман. На местах проживания задержанных правоохранителям удалось найти пропагандистскую литературу, а также средства связи, которые исламисты использовали для ведения террористической деятельности. Возбуждено уголовное дело. Накануне Федеральной службе безопасности России удалось задержать гражданина РФ, который занимался подготовкой теракта на территории Северного Кавказа. Как утверждается, он действовал по заданию СБУ. * «Хизбут-Тахрир аль-Ислами» - международная террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации. Экспертное мнение и аналитика