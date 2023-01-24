В стране и мире В стране и мире В стране и мире

ФСБ задержала в Крыму шесть исламистов, координируемых с Украины

Анна Назайкина
15:28 24.01.2023
Члены ячейки вербовали в свои ряды жителей РФ из числа местных мусульман.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ
Читайте нас на:

Сотрудникам ФСБ совместно с Росгвардией удалось пресечь в Крыму деятельность ячейки запрещенной в РФ МТО «Хизбут-Тахрир аль-Ислами»*. Задержаны шесть исламистов.

«При координации эмиссаров МТО, пребывающих на Украине, данные лица проводили целенаправленную работу по распространению на территории нашей страны террористической идеологии», - говорится в сообщении.

Как утверждается, во время собраний члены ячейки вербовали в свои ряды местных мусульман.

На местах проживания задержанных правоохранителям удалось найти пропагандистскую литературу, а также средства связи, которые исламисты использовали для ведения террористической деятельности. Возбуждено уголовное дело.

Накануне Федеральной службе безопасности России удалось задержать гражданина РФ, который занимался подготовкой теракта на территории Северного Кавказа. Как утверждается, он действовал по заданию СБУ.

* «Хизбут-Тахрир аль-Ислами» - международная террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:28 В стране и мире
Видео
ФСБ задержала в Крыму шесть исламистов, координируемых с Украины
15:27 В стране и мире
Госдума приняла в I чтении проект о штрафах до миллиона за инструкции по созданию боеприпасов
15:17 В стране и мире
Причиной крушения вертолета в Броварах могла быть ошибка пилота
14:38 В стране и мире
ABC: около сотни немецких танков Leopard готовы передать Украине 12 стран Запада
14:30 В стране и мире
Захарова назвала перестановки на Украине переделом поляны вурдалаками
Популярное
Видео
Путин рассказал о своей первой учительнице
Видео
Верблюд насмерть затоптал сторожа на охотничьей базе под Омском
Американский политик назвала голод на Украине крупнейшей аферой
Видео
Пройти торпедный аппарат: как выглядит курс подготовки для подводников
Экс-футболистка «Арсенала» рассказала, как фото с Путиным спасло ее от смерти
Видео
Путин рассказал, как у его мамы украли продуктовые карточки в блокадном Ленинграде
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.