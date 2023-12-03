Столтенберг спрогнозировал ухудшение положения Украины на передовой

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об ожидании ухудшения ситуации на передовой для Украины из-за недостаточного обеспечения ВСУ вооружениями со стороны западных партнеров. Об этом он сообщил в интервью немецкому телеканалу Das Erste.

«Нам нужно готовиться к плохим новостям. Конфликты развиваются поэтапно. Но мы должны поддерживать Украину как в плохие, так и в хорошие времена», - приводит его слова РИА Новости.

Он также добавил, что страны НАТО не смогли обеспечить всем необходимым украинскую армию, учитывая растущий спрос киевского режима на вооружения. Столтенберг резюмировал ситуацию, сказав, что Украина находится в «критической ситуации».

При этом в НАТО считают, что искать выход из сложившейся трудной ситуации необходимо именно «украинцам и их военному руководству».

Ранее 1 декабря политолог Батурин заявил о подготовке Западом Владимира Зеленского к переговорам с Россией, на это среди прочего указывает признание Зеленским провала контрнаступления и отсутствие поставок летального оружия в программе сотрудничества Украины и НАТО на 2024 год.