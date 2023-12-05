Российские «Грады» нарушили ночную тишину и спокойствие украинских боевиков

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Расчету «Града» до рассвета осталось лишь несколько минут. Надо успеть ударить по противнику, пока еще безопасно оставаться на позиции.

И вот тишину разрывает звук запускаемых один за другим реактивных снарядов. На кадрах с беспилотника видно, как они сыпятся на врага. Машина сразу уходит в укрытие. Пока добирается до места, уже светает. В это время в пункте заряжания другой «Град» заражают ракетами.

«Эти "конфетки" весят по 90 килограммов. Так мы их загружаем. Сорок штук, то есть три с лишним тонны "конфеток" улетает туда», - прокомментировал артиллерист с позывным Гайва.

В этот день на линии соприкосновения жарко. Реактивщики постоянно перемещаются - кочуют от одного огневого рубежа к другому. Стараются оставаться неуловимыми. Такой метод используют неспроста. В небе то и дело пролетают вражеские беспилотники.

«Нужно быстро найти укрытие, спрятаться от "птичек", чтобы враг нас не обнаружил. Мы кочующие - приехали, отстрелялись и уехали», - признался водитель «Града» с позывным ДНР.

За точное попадание в цель отвечают также разведчики и операторы беспилотников. Те, кто всегда работает в связке с артиллерией.

Приоритетные цели - скопления живой силы, скопления техники, а также украинские укрепления.

Вражеские дроны охотятся за «Градами» постоянно, но поймать их не успевают, говорят сами бойцы. Ответ от противника если и приходит, то боевой машины на огневой позиции уже давно нет.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.