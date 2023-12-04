На украинских боевиков на Запорожском направлении обрушился российский «Град»

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России продемонстрировало кадры боевой работы расчетов РСЗО «Град» и САУ «Акация» в зоне специальной военной операции.

Огонь ведут артиллеристы группировки войск «Восток» - они поддерживают штурмовые группы мотострелков на Запорожском направлении.

В МО РФ уточнили, что расчеты совершают боевые выезды ежедневно - вне зависимости от времени суток.

Самоходки и боевые машины РСЗО мобильны - они могут развернуться где угодно и не требуют подготовки площадки для стрельбы. Это делает их сложной целью для противника, которому очень непросто подловить их и уничтожить.

Расчеты действуют максимально быстро - заявляется, что для развертывания, нанесения удара реактивными снарядами и смены огневой позиции уходит около 10-15 минут.

Ранее публиковались кадры боевой работы другой реактивной системы залпового огня - «Торнадо-С».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.