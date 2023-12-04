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На украинских боевиков на Запорожском направлении обрушился российский «Град»

Владислав Кустов
12:37 04.12.2023
Артиллеристы поддержали штурмовые отряды мотострелков группировки войск «Восток».
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России продемонстрировало кадры боевой работы расчетов РСЗО «Град» и САУ «Акация» в зоне специальной военной операции. 

Огонь ведут артиллеристы группировки войск «Восток» - они поддерживают штурмовые группы мотострелков на Запорожском направлении. 

В МО РФ уточнили, что расчеты совершают боевые выезды ежедневно - вне зависимости от времени суток. 

Самоходки и боевые машины РСЗО мобильны - они могут развернуться где угодно и не требуют подготовки площадки для стрельбы. Это делает их сложной целью для противника, которому очень непросто подловить их и уничтожить. 

Расчеты действуют максимально быстро - заявляется, что для развертывания, нанесения удара реактивными снарядами и смены огневой позиции уходит около 10-15 минут.

Ранее публиковались кадры боевой работы другой реактивной системы залпового огня - «Торнадо-С».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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