Наводчик Т-90М «Прорыв» рассказал, что компьютер танка сам высчитывает угол и дальность стрельбы

Т-90М «Прорыв» оснащены системой управления огнем нового поколения, панорамным прицелом командира с лазерным дальномером и телевизионными каналами, а также многоканальным прицелом оператора-наводчика.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Компьютер, которым оснащены модернизированные танки Т-90М «Прорыв», может сам определить угол и дальность стрельбы с помощью введенных в него координат. Об этом рассказал оператор-наводчик танка с позывным Седой.

«В компьютер вводятся данные, координаты, с помощью которых он сам отрабатывает угол и дальность стрельбы», - объяснил военнослужащий.

Модернизированные танки Т-90М «Прорыв» поступили на вооружение Южного военного округа и уже применяются на передовой специальной военной операции. Они оснащены системой управления огнем нового поколения, панорамным прицелом командира с лазерным дальномером и телевизионными каналами, а также многоканальным прицелом оператора-наводчика.

Материал подготовили: Анна Касаткина, Николай Баранов