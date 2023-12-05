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Вышедшие из леса тигры Хабаровского края растерзали несколько собак и человека

Мария Герман
Анастасия Бобылева
00:07 05.12.2023
Тигры начали выходить к людям из-за нехватки пропитания в лесу. Специалисты пытаются решить эту проблему, подкармливая оленей и кабанов, чтобы увеличить их популяцию и дать возможность тиграм прокормить себя охотой.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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По Хабаровскому краю ходит тигр-убийца, растерзавший пенсионера и его собаку. За последние дни он несколько раз заходил в поселок Обор и убил нескольких псов. Специалисты, следящие за популяцией тигра, примут решение по его отлову.

А у села Пушкино на прошлой неделе обнаружили разорванное тело взрослого алабая. До этого случая тигра часто видели сидящим на обочине федеральной трассы или переходящим дорогу. Специалисты говорят, что возможная причина выхода хищника к людям - нехватка кормовой базы.

«Численность кабана упала из-за чумы два года тому назад. Сейчас он восстанавливается, но очень слабо», - сообщил Геннадий Ярыш, исполнительный директор промхоза «Вяземский».

Чтобы помочь копытным восстановиться, охотоведы и охотники круглогодично подкармливают животных. В тайгу завозят сено и соль - источник витаминов. Угощения оставляют в деревьях или раскладывают в специальные кормушки. Такие площадки делают постоянными, чтобы копытные могли в любое время разнообразить рацион питания.

Обычно такие крупные партии корма привозят в конце января, когда снег в тайге уплотнится. Но в этом году покров уже сформировался, а аномальные оттепели сделали его твердым.

В этом ареале можно встретить благородного оленя, косулю,  кабана и других копытных. Но вырубка леса и сбор кедрового ореха приводят к тому, что они голодают. В Вяземском промхозе проблему частично решили засчет выращивания на полях сои, пшеницы, овса и кукурузы. С этих полей не собирают зерно, чтобы звери могли прийти сюда и поесть.

«Зерно не собирается, чтобы животные сами питались. Не обработается ничем. Все натуральное», - объяснил Александр Захаров, председатель Вяземского районного общества охотников и рыболовов.

Больше 50 тюков сена и 10 мешков соли развезли по территории вяземского промхоза только на этих выходных. Однако требуется время на то, чтобы поголовье кабанов и оленей выросло достаточно и чтобы тигры не искали пропитания в населенных пунктах.

Ждать хищники не намерены, так что сейчас на рассмотрении властей находится ряд предложений по защите людей от тигров. Это в том числе их подкормка, установка в населенных пунктах отпугивателей и обеспечение жителей потенциально опасных районов средствами светошумовой защиты.

Ранее сообщалось об увеличении числа нападений амурских тигров на домашний скот в Хабаровском крае. Как правило, к людям выходят больные животные, которым трудно охотиться.

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