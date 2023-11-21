В Хабаровском крае участились случаи нападения амурских тигров на домашний скот

Хищники выходят из тайги к людям не от хорошей жизни: как правило, это больные животные, которым трудно охотиться и в поисках пропитания они набрасываются на домашний скот. «Звезда» узнала, как амурских тигров лечат и перевоспитывают в Центре реабилитации.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Около 300 опасных ситуаций с амурскими тиграми зафиксировали в течение года. Два населенных пункта в Хабаровском крае на осадном положении. В поселке Сита после пяти нападений на домашних животных жителям не рекомендовано удаляться от домов даже днем. От бескормицы и болезней хищники ищут более легкую добычу и принимаемые меры «перевоспитания» ситуацию не меняют. Что заставляет хищников идти к людям и как помогают тиграм в Центре реабилитации, узнала Татьяна Шевчук.

С виду спокойный, но явно настороженный. Хозяин тайги в стесненных условиях только на время перелета. Он, кажется, заранее предчувствовал непростую дорогу - прятался от камер видеонаблюдения в Центре реабилитации.

Его пришлось отловить в городе Вяземский Хабаровского края 30 января. Всего за несколько дней он утащил с частных подворий пять цепных собак.

Позже выяснили - это самец старше 5 лет. Выйти к людям его заставила болезнь - сложный застарелый перелом запястья. Тигр просто физически не мог нормально охотиться сугробах.

Хромоту видно даже на нечетких кадрах из вольера. После осмотра его первым делом отправили в Центр реабилитации диких животных «Утес» под Хабаровском. Из-за малоподвижного образа жизни он набрал лишний вес. Пришлось везти в Приморский край - там условия вольготнее. Но решить главную проблему уже было невозможно.

«В ходе осмотра было принято решение о том, что травма не операбельная, и, к сожалению, хирургическим путем это не поправить. Единственная надежда была на то, что он восстановит подвижность лапы в ходе охот, более активного движения, когда его перевели в Центр реабилитации в Приморском крае. В июле его привезли, прошел июль, август, сентябрь. И в октябре был направлен запрос как раз. И за все это время, к сожалению, вес он скинул, похудел после Хабаровского края, но уже охотиться так и не смог», - пояснил пресс-секретарь Центра «Амурский тигр» Андрей Шоршин.

Дальнейшую судьбу тигра решили в Росприроднадзоре. И вновь - переезд. Теперь место уже постоянного жительства полосатого хищника - Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, где его уже встретили.

«Сейчас он ведет себя достаточно настороженно, но при этом имеет хороший аппетит, активно осваивает свой вольер, который состоит из двух вольеров. А также покоряет верхние полки, не смотря на свою травму», - рассказала директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Это единственный хищник из отловленных этой зимой, который останется в неволе. Полосатые кошки своими выходами к людям в начале года доставили немало хлопот. Четырех пришлось отловить - они стали угрозой людям в таежных поселках. Трех после реабилитации вернули в естественную среду. Но с приходом холодов уже другие тигры вновь идут за легкой добычей.

На кадрах - окраина поселка Сита. Вот на такие тропы к жилым домам и выходит тигр. Здесь для него практически накрыт «стол». В первую очередь, это собаки, до которых добраться хищнику не составляет большого труда, а также скот, который часто находится на свободном выгуле, и даже часто заходит в лес.

Но жители на всякий случай в темное время суток стараются не выходить на улицу. Схема действий в таких отдаленных населенных пунктах уже отработана.