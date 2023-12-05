МЧС доставило в Домодедово еще 120 россиян и их родственников из сектора Газа

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В аэропорту Домодедово приземлился спецборт МЧС с еще 120 российскими гражданами. Среди них находится еще 30 детей. Об этом сообщило МЧС в Telegram-канале.

«На девятом спецборте МЧС России из Каира в Москву прибыли 120 граждан, из них 30 детей. С начала гуманитарной миссии самолетами МЧС России перевезено свыше 880 человек, из них более 380 детей, пожелавших покинуть зону палестино-израильского конфликта», - пояснила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что все они получают медицинскую и психологическую помощь. Пункты временного размещения, где могут находиться прибывшие в Россию соотечественники, находятся в Московской, Калужской и Липецкой областях, а также в Дагестане и Чечне.

Вместе с тем, Россия доставляет гуманитарную помощь для жителей сектора Газа. В египетский аэропорт Эль-Ариш авиация МЧС 12 рейсами уже отправила более 288 тонн.

С начала эвакуации россиян из зоны боевых действий авиация МЧС выполнила уже девять рейсов. В Россию вывезен 881 человек.

Третьего декабря ещё 133 россиянина и их родственников эвакуированы через КПП «Рафах» в Египет. Им оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь, обеспечили питанием и водой. Вместе с тем, им помогают с оформлением нужных документов.