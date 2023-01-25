МИД Великобритании подтвердил гибель двух подданных королевства под Соледаром

Родственники одного из погибших под Соледаром британцев заявили, что он с коллегой пытался организовать эвакуацию мирных жителей.

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Министерство иностранных дел Великобритании подтвердило гибель двух подданных королевства в районе Соледара. Внешнеполитическое ведомство распространило письмо родственников одного из них. В нем говорится, что 28-летний Кристофер Перри и его коллега Эндрю Бегшо погибли «пытаясь осуществить гуманитарную эвакуацию (мирных жителей) из Соледара», пишет ТАСС.

О том, что в районе Соледара двое британцев пропали без вести стало известно девятого января. В украинской полиции заявили, что молодые люди незадолго до того, как с ними пропала связь, выехали в Соледар из Краматорска.

Спустя два дня стало известно об обнаружении одного из пропавших мертвым. Обстоятельства инцидента не уточняются.