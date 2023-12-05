В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

После полуночи по московскому времени воздушную тревогу объявили в Николаевской и Одесской областях.

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Воздушная тревога прозвучала в четырех украинских областях. Об этом сообщило министерство цифровой трансформации Украины. Данные опубликовали на онлайн-карте.

Согласно им, сначала воздушные сирены прозвучали в Харьковской области (21:34 по московскому времени).

После этого система оповещения сработала в Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях (с 23:01 по 23:03).

Вместе с тем, воздушную тревогу объявляли на подконтрольной киевским властям части ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

По состоянию на 00:05, воздушную тревогу объявили в Николаевской и Одесской областях.

Сутками ранее система оповещения сработала в пяти западных областях и одной центральной. Сирены гудели во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Тернопольской, Хмельницкой, а также Винницкой областях.