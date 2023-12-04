В шести украинских областях слышна воздушная тревога
Украинские власти объявили воздушную тревогу в шести областях - на западе и в центре страны. Об этом сообщило министерство цифровой трансформации на онлайн-карте.
Об опасности оповестили население Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областях. Данные карты свидетельствуют, что сигналы тревоги начали звучать в украинских регионах с 02:32 по московскому времени.
Сутками ранее воздушные сирены слышали в 11 областях Украины. Жителей Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Одесской, а также Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Черниговской областей оповестили об опасности и попросили пройти в безопасное место.
На украинской территории воздушная тревога объявляется каждый день - в отдельных регионах или по всей стране.