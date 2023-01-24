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Путин предложил главе Белгородской области обсудить обеспечение безопасности в регионе

Сергей Лебедев
19:42 24.01.2023
Глава региона отметил, что вопросы безопасности и оперативная обстановка сейчас больше всего волнуют людей.
Путин предложил главе Белгородской области обсудить обеспечение безопасности в регионе
© Фото: пресс-служба президента РФ
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Российский президент Владимир Путин в ходе встречи с главой Белгородской области Вячеславом Гладковым предложил обсудить вопросы обеспечения безопасности и работу оперативного штаба.

«Есть, конечно, и вопросы, требующие особого внимания. Но начать предлагаю все-таки с обеспечения безопасности, помощи людям и с работы оперативного штаба под вашим руководством», - сказал глава государства.

В свою очередь руководитель региона согласился с президентом. Вячеслав Гладков отметил, что сейчас людей больше всего волнуют вопросы безопасности и оперативная обстановка.

При этом Владимир Путин отметил, что Белгородская область демонстрирует очень хорошие результаты устойчивого и стабильного развития. По словам президента, это отражается в объективных данных, которые касаются роста промышленного производства, стройки, инвестиций и валового регионального продукта.

Напомним, предыдущая встреча главы государства с белгородским губернатором состоялась в августе прошлого года. Тогда Вячеслав Гладков подарил Владимиру Путину шоколад «Алешка», названный в честь первоклассника из Веселой Лопани, который отдавал воинское приветствие бойцам, отправлявшимся на специальную операцию. 

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